SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Index Intraday
Mayank Bharat Bhatt Bha Bhatt

Index Intraday

Mayank Bharat Bhatt Bha Bhatt
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
7StreetCorporation-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
16 (51.61%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (48.39%)
En iyi işlem:
290.90 USD
En kötü işlem:
-170.38 USD
Brüt kâr:
1 796.04 USD (136 450 pips)
Brüt zarar:
-1 571.06 USD (191 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (401.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
401.36 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
9.95%
Maks. mevduat yükü:
14.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
19 (61.29%)
Satış işlemleri:
12 (38.71%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
7.26 USD
Ortalama kâr:
112.25 USD
Ortalama zarar:
-104.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-577.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-577.49 USD (7)
Aylık büyüme:
7.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
206.29 USD
Maksimum:
645.04 USD (9.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.84% (645.04 USD)
Varlığa göre:
2.59% (156.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 14
NAS100 11
US30.i 2
GCZ25 2
GER40.i 1
GER40 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -536
NAS100 599
US30.i 425
GCZ25 -39
GER40.i -82
GER40 -143
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -102K
NAS100 47K
US30.i 19K
GCZ25 -95
GER40.i -7.1K
GER40 -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +290.90 USD
En kötü işlem: -170 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +401.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -577.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "7StreetCorporation-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Index Intraday system trading Dax, Dow and Nasdaq
İnceleme yok
2025.09.26 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 19:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 16:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
Share of trading days is too low
2025.09.09 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.09 12:21
Share of trading days is too low
2025.09.09 12:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 12:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 12:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.09 11:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Index Intraday
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
6.3K
USD
11
0%
31
51%
10%
1.14
7.26
USD
10%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.