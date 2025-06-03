SinyallerBölümler
To the moon
Jia Qi Qian

To the moon

Jia Qi Qian
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 65%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
626
Kârla kapanan işlemler:
396 (63.25%)
Zararla kapanan işlemler:
230 (36.74%)
En iyi işlem:
101.68 USD
En kötü işlem:
-75.68 USD
Brüt kâr:
1 601.78 USD (103 510 pips)
Brüt zarar:
-1 281.04 USD (97 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (65.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.68 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
11.50%
Maks. mevduat yükü:
59.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
306 (48.88%)
Satış işlemleri:
320 (51.12%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
4.04 USD
Ortalama zarar:
-5.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-291.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-291.50 USD (10)
Aylık büyüme:
-6.18%
Yıllık tahmin:
-74.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
305.32 USD (38.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.51% (305.32 USD)
Varlığa göre:
32.05% (85.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD_ 626
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD_ 321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD_ 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.68 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +65.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -291.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Automatic trading, stable profits, strict risk control. Follow me and I'll take you to the moon.
İnceleme yok
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 23:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 01:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 05:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 02:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 06:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 13:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
