|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|63
|AUDUSD
|53
|USDCAD
|51
|EURCAD
|47
|EURAUD
|42
|EURUSD
|40
|EURGBP
|26
|GBPUSD
|22
|GBPAUD
|14
|GBPCAD
|9
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|41
|AUDUSD
|50
|USDCAD
|-18
|EURCAD
|49
|EURAUD
|0
|EURUSD
|-32
|EURGBP
|-5
|GBPUSD
|-7
|GBPAUD
|11
|GBPCAD
|9
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|6.1K
|AUDUSD
|5.2K
|USDCAD
|-2.1K
|EURCAD
|7.1K
|EURAUD
|364
|EURUSD
|-2.8K
|EURGBP
|-266
|GBPUSD
|-596
|GBPAUD
|1.8K
|GBPCAD
|2.6K
|USDJPY
|262
|GBPJPY
|263
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 10
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 16
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 3
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 36
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 21
An experimental account managed by a latest version of a multi-currency trading advisor.
The advisor combines several simple strategies that run simultaneously and are designed to trade during periods of increased market activity. All strategies have been tested on historical data from the past five years.
The algorithm aggregates signals from different strategies and opens trades in the direction with the highest probability of success. It also trades across various correlated currency pairs, which helps improve stability and reduce the impact of unfavorable market phases.
This account is launched with a small initial deposit.
The goal is to test the updated version of the advisor in real market conditions and assess its reliability in the early stages of operation.
28.09.2025 - Неделя 21 (#554 / +71%). Очередной цикл на сигнале на этой неделе не успел завершиться. На балансе зафиксирована прибыль +10% к по сравнению с началом недели. Часть позиций остаётся открытой с просадкой около 8%. Общее значение баланса и средств приблизились к прошлому пику 73%, достигнутому на неделе 13. Рейтинг продолжил расти.
21.09.2025 - Неделя 20 (#587 / +61%). Сигнал на этой неделе порадовал: значение прибыльности увеличилось ( +10%) и на момент окончания недели открытые позиции были в плюсе. Рейтинг подрос, но не так сильно, как бывало раньше.
14.09.2025 - Неделя 19 (#610 / +51%). На сигнале на прошедшей неделе не было ни роста, ни падения. Открывались и закрывались позиции, по итогу недели баланс уменьшился на 1%, продолжает оставаться открытыми значительный объём позиций. Похоже, такое поведение будет типично для новой версии советника: сначала ожидание и накопление открытых позиций по разным символам, которые время от времени почти полностью закрываются, а затем наступает новый цикл. Так что ждём дальнейшего развития событий.
07.09.2025 - Неделя 18 (#652 / +52%). Хорошая неделя оказалась для сигнала: добавили +12% к общей прибыли, в конце недели просадка отсутствует. Рейтинг продолжил рост. Похоже, что общая прибыльность достаточно сильно влияет на изменение рейтинга сигнала.
24.08.2025 - Неделя 17 (#707). На этой неделе на сигнале наконец-то закрылась с прибылью серия сделок, обеспечивавшая довольно большую просадку в августе. Баланс счета подрос, прибавив 7% к предыдущей доходности, а средства еще приблизились к балансу, сократив просадку с 30% до 8%. Рейтинг подрос до 707, хотя пять недель назад после неудачного закрытия позиций риск-менеджером он откатывался до 1125.
17.08.2025 - Неделя 16 (#766 / +33%). На сигнале баланс продолжил расти, добавив +9% к результату на начало недели, средства тоже немного подтянулись вверх. Рейтинг подрос до 766. Просадка колебалась в пределах 20% - 30%, не приближаясь к максимальной расчётной 50%. Пока что результаты не выбиваются из ожидаемых. Позволим текущей версии продолжить работу на следующей неделе.
24.08.2025 - Неделя 15 (#--- / +24%). На сигнале была закрыта часть позиций с прибылью, добавив +14% к итогу прошлой недели, но другая часть позиций остаётся открытой с плавающим убытком, находящимся пока в пределах допустимой расчётной просадки. Посмотрим, как новая версия справится с сложившейся ситуацией на следующей неделе. (P.S. При просадке более 30% рейтинг не отображается)
10.08.2025 - Неделя 14 (#954 / +10%). На сигнале новая версия советника поработала на этой неделе достаточно неплохо, увеличив прибыль с 3% до 10%. Рейтинг, конечно, упал из-за событий прошлой недели, но уже начал потихоньку расти назад. В начале недели он был менее 1111, сейчас уже 954. Поэтому оставим пока работать и сигнал, и текущую версию советника на нём.
03.08.2025 - Неделя 13 (#1125 / +3%). Для сигнала эта неделя оказалась к сожалению, неудачной. С начала недели на этом счёте начала работу новая версия советника. Так совпало, что на ней просадка чуть превысила расчётную 50%. Но в новой версии остался включенный риск-менеджер, хотя планировалось, что он не будет задействован. Поэтому объем открытых позиций был уменьшен вдвое, зафиксировав убыток. Вскоре все позиции закрылись с прибылью, но уже не покрывающей зафиксированный убыток. Так что вернулись к прибыли в 3% вместо 73% за три месяца. Но сама стратегия пока оправдывает доверие. Будем экспериментировать дальше. Надо либо уменьшать расчётную просадку, либо точно отключать риск-менеджер в случае агрессивной торговли на маленьком депозите. Либо пробовать вернуться как в предыдущей версии к фиксации каждых 2% прибыли. На следующей неделе пока не будем предпринимать резких движений. В целом за 12 недель синал поднимался до рейтинга 200 с рейтинга 747 на 4 неделе. Это достаточно неплохой показатель.
27.07.2025 - Неделя 12 (#208 / +62%). На сигнале неделя прошла успешнее. Два раза достигалась запланированная прибыль в 2%. Рейтинг продолжил расти. Со следующей недели в игру вступает новая версия советника. Сама торговая стратегия осталась такой же, но оптимизация охватывала более длительный период (~ 3.5 года). Результаты тестирования выглядят неплохо, посмотрим, как их удастся перенести на торговый счёт.
20.07.2025 - Неделя 11 (#222 / +54%). Сигнал тоже себя неплохо проявил на прошедшей неделе. За неделю удалось прибавить 12%. Рейтинг ещё подрос. Новая неделя начнётся с нового цикла после фиксации прибыли.
13.07.2025 - Неделя 10 (#275 / +42%). На предыдущем счёте ничего особенного на прошедшей неделе не случилось. Баланс счёта колебался и на конец недели остановился в небольшом минусе (около 1%). На сигнале сложилась похожая ситуация, только относительный размах колебаний немного больше. Баланс и позиция в рейтинге остались пока что примерно такими же, как и на прошлой неделе.
06.07.2025 - Неделя 09 (#264 / +41%). Сигнал тоже продолжил восстановление, прибавив за неделю 12%. Несколько раз советник перезапускался после достижения запланированной прибыли в 2%. Почти достигнут предыдущий максимум прибыли на уровне 45%. В рейтинге сигнал поднялся за неделю ещё на 100 пунктов верх.
29.06.2025 - Неделя 08 (#364 / +29%). На сигнале ситуация оказалась получше - три раза достигалась запланированная прибыль. В итоге счёт прибавил за неделю почти 7%. Новый цикл начался, но пока позиции продолжают оставаться открытыми. Рейтинг сигнала продолжил расти.
22.06.2025 - Неделя 07 (#467 / +22%). На сигнале счёт прибавил за неделю 10%, несколько раз закрывая позиции по достижению 2% прибыли. Рейтинг сигнала подрос. Постфактум теперь можно сказать, что если бы на прошлой неделе риск-менеджер не закрыл бы позиции, то счёт выдержал бы просадку и без фиксации убытка. Но заранее этого сказать было нельзя, поэтому будем ждать дальнейшего восстановления и обновления предыдущего максимума в 40%.
15.06.2025 - Неделя 06 (#659 / +12%). На сигнале, в отличие от предыдущего торгового счёта, сработал риск-менеджер, закрывший все позиции. После чего один раз была снова достигнута запланированная прибыль 2%, но общий результат пока составляет +12% вместо достигаемых +40%.
08.06.2025 - Неделя 05 (#526 / +39%). Новый сигнал на прошедшей неделе, на котором работает тот же советник, что и на предыдущем упомянутом (закрытом), тоже неплохо проявил себя на этой неделе. Прибыль за неделю составила более 10%, запланированная прибыль в 2% достигалась несколько раз. Рейтинг в сервисе Сигналы заметно подрос, посмотрим, как будут развиваться события на следующей неделе. Слегка усовершенствованная версия этого советника проходит в данный момент многоэтапную оптимизацию, которая стартовала 10 дней назад и займёт ещё пару дней. Посмотрим далее на её результаты.
01.06.2025 - Неделя 04 (#747 / +26%). Вместо закрытого сигнала, работавшего длительное время, был создан новый счёт для проверки работы советника с небольшим размером средств. На этой неделе он отработал уже четыре недели и был опубликован как сигнал (https://www.mql5.com/ru/signals/2311396). Попробуем последить за его рейтингом тоже. (P.S. Закрытый сигнал продолжил работу, мы на него ссылаемся в описаниях результатов, называя другим или предыдущим)
В нашем канале (https://www.mql5.com/ru/channels/adwizard) мы регулярно публикуем краткие итоги каждой недели работы сигнала. Решили перенести их ещё и на эту страницу. К сожалению, скриншоты тут вставить нельзя, поэтому ограничимся текстовым форматом. Так как история велась с 4 недели, а сейчас минула уже 17 неделя, то далее мы сначала поместим записи со всех прошедших недель.
