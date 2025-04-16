SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BOTXP
Mohammad Rashid

BOTXP

Mohammad Rashid
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
NeweraCapitalMarkets-Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
158 (78.60%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (21.39%)
En iyi işlem:
238.86 USD
En kötü işlem:
-91.45 USD
Brüt kâr:
4 441.93 USD (84 398 pips)
Brüt zarar:
-595.20 USD (13 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (427.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
711.77 USD (7)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
90.47%
Maks. mevduat yükü:
8.73%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
28.89
Alış işlemleri:
104 (51.74%)
Satış işlemleri:
97 (48.26%)
Kâr faktörü:
7.46
Beklenen getiri:
19.14 USD
Ortalama kâr:
28.11 USD
Ortalama zarar:
-13.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-27.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.96 USD (3)
Aylık büyüme:
5.77%
Yıllık tahmin:
71.09%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
133.17 USD (2.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.25% (133.17 USD)
Varlığa göre:
16.38% (1 725.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.i 52
AUDCAD.x 23
NZDCAD.i 19
EURUSD.x 17
AUDNZD.x 16
AUDUSD.i 13
EURGBP.x 12
AUDNZD.i 11
EURCHF.x 10
AUDCAD.i 10
AUDUSD.x 7
NZDCAD.x 6
EURGBP.i 3
EURCHF.i 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.i 1.6K
AUDCAD.x 616
NZDCAD.i 268
EURUSD.x 288
AUDNZD.x 41
AUDUSD.i 171
EURGBP.x 143
AUDNZD.i 168
EURCHF.x 174
AUDCAD.i 180
AUDUSD.x 54
NZDCAD.x 73
EURGBP.i 77
EURCHF.i 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.i 16K
AUDCAD.x 9.7K
NZDCAD.i 5.1K
EURUSD.x 11K
AUDNZD.x 1.9K
AUDUSD.i 2.6K
EURGBP.x 6.4K
AUDNZD.i 3.8K
EURCHF.x 3.4K
AUDCAD.i 3.5K
AUDUSD.x 3.5K
NZDCAD.x 2.6K
EURGBP.i 1.1K
EURCHF.i 469
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +238.86 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +427.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeweraCapitalMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.27 09:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.04 13:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.09 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 10:40
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
2025.05.22 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 03:58
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 10:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 12:16
No swaps are charged
2025.05.02 12:16
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged on the signal account
