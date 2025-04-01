SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nasdag Killer
Jimmy Saputra

Nasdag Killer

Jimmy Saputra
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
57 (46.34%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (53.66%)
En iyi işlem:
30.14 USD
En kötü işlem:
-25.83 USD
Brüt kâr:
528.42 USD (434 070 pips)
Brüt zarar:
-536.47 USD (463 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (22.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.45 USD (5)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
8.06%
Maks. mevduat yükü:
3.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
57 (46.34%)
Satış işlemleri:
66 (53.66%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
9.27 USD
Ortalama zarar:
-8.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-60.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.18 USD (5)
Aylık büyüme:
3.96%
Yıllık tahmin:
48.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.35 USD
Maksimum:
105.84 USD (20.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.46% (105.84 USD)
Varlığa göre:
5.19% (24.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100Cash 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100Cash -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100Cash -29K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.14 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 18:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 18:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.77% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 18:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 16:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 17:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.08 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 14:16
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 15:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 15:25
Share of trading days is too low
2025.04.01 15:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.01 12:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nasdag Killer
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
492
USD
26
100%
123
46%
8%
0.98
-0.07
USD
20%
1:500
