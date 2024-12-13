SinyallerBölümler
Vladimir Lekhovitser

AiiA

Vladimir Lekhovitser
0 inceleme
Güvenilirlik
63 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 381%
Leverate-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
55 (66.26%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (33.73%)
En iyi işlem:
58.64 USD
En kötü işlem:
-97.41 USD
Brüt kâr:
1 494.79 USD (12 956 pips)
Brüt zarar:
-732.91 USD (5 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (309.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
309.64 USD (11)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
20.27%
Maks. mevduat yükü:
10.18%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.03
Alış işlemleri:
28 (33.73%)
Satış işlemleri:
55 (66.27%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
9.18 USD
Ortalama kâr:
27.18 USD
Ortalama zarar:
-26.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-50.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.32 USD (3)
Aylık büyüme:
3.20%
Yıllık tahmin:
38.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
151.32 USD (14.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.70% (121.35 USD)
Varlığa göre:
18.30% (170.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCHF 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCHF 762
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCHF 7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.64 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +309.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Leverate-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.21 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 07:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.23 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.04 05:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 10:33
No swaps are charged
2025.06.19 10:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged on the signal account
