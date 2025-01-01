SinyallerBölümler
Sinyaller
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

MSC Gold Invest Pro
Büyüme
376%
Aboneler
25
Haftalar
121
İşlemler
1014
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.56
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
335%
Aboneler
10
Haftalar
36
İşlemler
122
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.65
Maks. düşüş
34%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 535%
Aboneler
117
Haftalar
86
İşlemler
1268
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.29
Maks. düşüş
32%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
142%
Aboneler
25
Haftalar
50
İşlemler
171
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.48
Maks. düşüş
22%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
120%
Aboneler
11
Haftalar
49
İşlemler
495
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.36
Maks. düşüş
17%
Low risk trading version 3
Büyüme
3 256%
Aboneler
5
Haftalar
40
İşlemler
1841
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.78
Maks. düşüş
46%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 203%
Aboneler
58
Haftalar
43
İşlemler
1457
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.15
Maks. düşüş
28%
Deux ex machina
Büyüme
5 011%
Aboneler
3
Haftalar
229
İşlemler
1380
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 744%
Aboneler
12
Haftalar
225
İşlemler
14338
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%
NoPain MT5
Büyüme
1 547%
Aboneler
71
Haftalar
205
İşlemler
5459
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2192 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.