Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 376%
- Aboneler
- 25
- Haftalar
- 121
- İşlemler
- 1014
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.56
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 335%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 36
- İşlemler
- 122
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 1.65
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 535%
- Aboneler
- 117
- Haftalar
- 86
- İşlemler
- 1268
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 3.29
- Maks. düşüş
- 32%
- Büyüme
- 142%
- Aboneler
- 25
- Haftalar
- 50
- İşlemler
- 171
- Kazanç
- 84%
- Kâr faktörü
- 1.48
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 120%
- Aboneler
- 11
- Haftalar
- 49
- İşlemler
- 495
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 2.36
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 3 256%
- Aboneler
- 5
- Haftalar
- 40
- İşlemler
- 1841
- Kazanç
- 51%
- Kâr faktörü
- 1.78
- Maks. düşüş
- 46%
- Büyüme
- 1 203%
- Aboneler
- 58
- Haftalar
- 43
- İşlemler
- 1457
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 6.15
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 5 011%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 229
- İşlemler
- 1380
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.85
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 5 744%
- Aboneler
- 12
- Haftalar
- 225
- İşlemler
- 14338
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 1.59
- Maks. düşüş
- 54%
- Büyüme
- 1 547%
- Aboneler
- 71
- Haftalar
- 205
- İşlemler
- 5459
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 21%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.