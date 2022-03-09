Fan sayfamıza katılın
MovingAverages - MetaTrader 5 için kütüphane
MovingAverages kütüphanesi, MetaTrader 5 müşteri terminalinin standart paketine dahildir.
Kütüphane, farklı hareketli ortalama türlerinin hesaplanması için fonksiyonlar içerir. Kütüphanede her biri 4'er adet olmak üzere aynı tip fonksiyonları içeren 2 gruba ayrılabilen 8 fonksiyon bulunur.
İlk grup, belirli bir konumda dizi elde eden ve hareketli ortalamanın değerini geri döndüren fonksiyonları içerir:
- SimpleMA() - basit ortalamanın değerini hesaplamak için;
- ExponentialMA() - üstel ortalamanın değerini hesaplamak için;
- SmoothedMA() - yumuşatılmış ortalamanın değerini hesaplamak için;
- LinearWeightedMA() - doğrusal ağırlıklı ortalamanın değerini hesaplamak için;
Bu fonksiyonlar, dizinin ortalama değerini bir kez alacak şekilde tasarlanmıştır, birden çok çağrı için optimize edilmemiştir. Bu gruptan bir fonksiyonu bir döngüde kullanmak istiyorsanız (ortalama değerleri hesaplamak ve ardından hesaplanan her değeri bir diziye yazmak için), o zaman uygun algoritmayı kendiniz düzenlemeniz gerekir.
İkinci fonksiyon grubu, alıcı diziyi, başlangıç değerleri dizisine dayalı olarak hareketli ortalamanın değerleriyle doldurmak için tasarlanmıştır:
- SimpleMAOnBuffer() - buffer[] çıktı dizisini price[] dizisinden basit ortalamanın değerleriyle doldurur;
- ExponentialMAOnBuffer() - buffer[] çıktı dizisini price[] dizisinden üstel ortalamanın değerleriyle doldurur;
- SmoothedMAOnBuffer() - buffer[] çıktı dizisini price[] dizisinden yumuşatılmış ortalamanın değerleriyle doldurur;
- LinearWeightedMAOnBuffer() - buffer[] çıktı dizisini price[] dizisinden doğrusal ağırlıklı ortalamanın değerleriyle doldurur.
Fonksiyonlar:
//+------------------------------------------------------------------+ //| MovingAverages.mqh | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" //+------------------------------------------------------------------+ //| Simple Moving Average | //+------------------------------------------------------------------+ double SimpleMA(const int position,const int period,const double &price[]) //+------------------------------------------------------------------+ //| Exponential Moving Average | //+------------------------------------------------------------------+ double ExponentialMA(const int position,const int period,const double prev_value,const double &price[]) //+------------------------------------------------------------------+ //| Smoothed Moving Average | //+------------------------------------------------------------------+ double SmoothedMA(const int position,const int period,const double prev_value,const double &price[]) //+------------------------------------------------------------------+ //| Linear Weighted Moving Average | //+------------------------------------------------------------------+ double LinearWeightedMA(const int position,const int period,const double &price[]) //+------------------------------------------------------------------+ //| fiyat dizisinde Simple Moving Average | //+------------------------------------------------------------------+ int SimpleMAOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,const int begin, //+------------------------------------------------------------------+ //| fiyat dizisinde Exponential Moving Average | //+------------------------------------------------------------------+ int ExponentialMAOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,const int begin, const int period,const double& price[],double& buffer[]) //+------------------------------------------------------------------+ //| fiyat dizisinde Smoothed Moving Average | //+------------------------------------------------------------------+ int SmoothedMAOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,const int begin, const int period,const double& price[],double& buffer[]) //+------------------------------------------------------------------+ //| fiyat dizisinde Linear Weighted Moving Average | //+------------------------------------------------------------------+ int LinearWeightedMAOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,const int begin, const int period,const double& price[],double& buffer[])
Örnek:
Kullanım örnekleri için "MQL5: Kendi Göstergenizi Oluşturun" makalesine bakın.
