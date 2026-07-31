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Сигналы / MetaTrader 5 / JanusZone S2
Guilherme Jose Mattes

JanusZone S2

Guilherme Jose Mattes
Guilherme Jose Mattes

Guilherme Jose Mattes

4.4 (36)
I started in the trading robots market back in 2017. Two years ago, I decided to start developing my own EAs, mainly because I couldn’t find what I was looking for and had fallen into too many scams in the industry.
3 продукта 7 сигналов
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 103%
VantageMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
67 (89.33%)
Убыточных трейдов:
8 (10.67%)
Лучший трейд:
34.58 USD
Худший трейд:
-20.25 USD
Общая прибыль:
214.69 USD (17 348 pips)
Общий убыток:
-67.94 USD (6 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (32.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.05 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
10.14%
Макс. загрузка депозита:
14.39%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
6.26
Длинных трейдов:
22 (29.33%)
Коротких трейдов:
53 (70.67%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
1.96 USD
Средняя прибыль:
3.20 USD
Средний убыток:
-8.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.27 USD (3)
Прирост в месяц:
66.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
23.45 USD (11.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.26% (20.71 USD)
По эквити:
8.95% (23.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 147
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.58 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.62 USD
Макс. убыток в серии: -23.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.06 01:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 19:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JanusZone S2
30 USD в месяц
103%
0
0
USD
322
USD
11
100%
75
89%
10%
3.15
1.96
USD
17%
1:500
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