- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
67 (89.33%)
Убыточных трейдов:
8 (10.67%)
Лучший трейд:
34.58 USD
Худший трейд:
-20.25 USD
Общая прибыль:
214.69 USD (17 348 pips)
Общий убыток:
-67.94 USD (6 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (32.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.05 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
10.14%
Макс. загрузка депозита:
14.39%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
6.26
Длинных трейдов:
22 (29.33%)
Коротких трейдов:
53 (70.67%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
1.96 USD
Средняя прибыль:
3.20 USD
Средний убыток:
-8.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.27 USD (3)
Прирост в месяц:
66.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
23.45 USD (11.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.26% (20.71 USD)
По эквити:
8.95% (23.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.58 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.62 USD
Макс. убыток в серии: -23.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
103%
0
0
USD
USD
322
USD
USD
11
100%
75
89%
10%
3.15
1.96
USD
USD
17%
1:500