Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.24 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
41.98 USD (41 976 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (41.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.98 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.54%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
8 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.25 USD
Средняя прибыль:
5.25 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
41.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100Cash
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100Cash
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100Cash
|42K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +10.24 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +41.98 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
Нет отзывов
125 USD в месяц
42%
0
0
USD
USD
142
USD
USD
1
0%
8
100%
100%
n/a
5.25
USD
USD
0%
1:500