Elena Kirina

ZeroPhase EA

Elena Kirina
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 700 USD в месяц
прирост с 2025 234%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
6 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
259.60 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 170.75 USD (30 182 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
6 (1 170.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 170.75 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
2.13
Торговая активность:
66.48%
Макс. загрузка депозита:
6.66%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (66.67%)
Коротких трейдов:
2 (33.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
195.13 USD
Средняя прибыль:
195.13 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
234.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.41% (6.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 30K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +259.60 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 170.75 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
еще 374...
Нет отзывов
2026.01.08 17:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 17:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 16:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.08 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
