Faisal Ammari

Black Hornet

Faisal Ammari
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 199 USD в месяц
прирост с 2025 -18%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
51 (66.23%)
Убыточных трейдов:
26 (33.77%)
Лучший трейд:
5.05 USD
Худший трейд:
-5.75 USD
Общая прибыль:
62.10 USD (62 055 pips)
Общий убыток:
-71.16 USD (71 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (13.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.97 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
5.34%
Макс. загрузка депозита:
50.78%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
44 (57.14%)
Коротких трейдов:
33 (42.86%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.12 USD
Средняя прибыль:
1.22 USD
Средний убыток:
-2.74 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.85 USD (3)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.06 USD
Максимальная:
30.78 USD (42.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.92% (30.78 USD)
По эквити:
4.65% (2.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -9.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.05 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.97 USD
Макс. убыток в серии: -11.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The Official Signal for Black Hornet EA
Нет отзывов
2025.12.30 14:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 10:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 10:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 10:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
