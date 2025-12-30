- Прирост
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
51 (66.23%)
Убыточных трейдов:
26 (33.77%)
Лучший трейд:
5.05 USD
Худший трейд:
-5.75 USD
Общая прибыль:
62.10 USD (62 055 pips)
Общий убыток:
-71.16 USD (71 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (13.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.97 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
5.34%
Макс. загрузка депозита:
50.78%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
44 (57.14%)
Коротких трейдов:
33 (42.86%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.12 USD
Средняя прибыль:
1.22 USD
Средний убыток:
-2.74 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.85 USD (3)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.06 USD
Максимальная:
30.78 USD (42.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.92% (30.78 USD)
По эквити:
4.65% (2.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-9.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
