Yulaycha

Arimbi mt4

Yulaycha
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 41%
Weltrade-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
19 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
20.02 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
305.52 USD (306 123 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
19 (305.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
305.52 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
3.27
Торговая активность:
99.21%
Макс. загрузка депозита:
10.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
19 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
16.08 USD
Средняя прибыль:
16.08 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
40.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
15.93% (160.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 306
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 306K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.02 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +305.52 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Gold Only
Нет отзывов
2025.12.23 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 18:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.