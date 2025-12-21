СигналыРазделы
Ki Kwong Choi

Yhqtv XM1277

Ki Kwong Choi
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
3 (33.33%)
Убыточных трейдов:
6 (66.67%)
Лучший трейд:
83.60 USD
Худший трейд:
-22.95 USD
Общая прибыль:
195.70 USD (4 327 pips)
Общий убыток:
-65.69 USD (1 461 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (83.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.60 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
91.22%
Макс. загрузка депозита:
6.71%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.19
Длинных трейдов:
3 (33.33%)
Коротких трейдов:
6 (66.67%)
Профит фактор:
2.98
Мат. ожидание:
14.45 USD
Средняя прибыль:
65.23 USD
Средний убыток:
-10.95 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-40.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.76 USD (3)
Прирост в месяц:
10.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.35 USD
Максимальная:
40.76 USD (2.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.97% (40.76 USD)
По эквити:
2.28% (29.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 6
USDJPY# 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 106
USDJPY# 24
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 2.1K
USDJPY# 740
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +83.60 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +83.60 USD
Макс. убыток в серии: -40.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



Нет отзывов
2025.12.29 16:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 02:26
Share of trading days is too low
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 02:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 09:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 09:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 09:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
