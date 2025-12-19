- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
5.62 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
11.91 USD (1 187 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (11.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.91 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.79
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
52.13%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
1.49 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
23.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
19.50% (12.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.62 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +11.91 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
еще 51...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
62
USD
USD
3
100%
8
100%
100%
n/a
1.49
USD
USD
19%
1:100