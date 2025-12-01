СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Autotrade Borneo Grup v2
Robhi Saputra

Autotrade Borneo Grup v2

Robhi Saputra
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
OctaFX-Real9
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
18 (78.26%)
Убыточных трейдов:
5 (21.74%)
Лучший трейд:
10.12 USD
Худший трейд:
-8.17 USD
Общая прибыль:
57.66 USD (4 374 pips)
Общий убыток:
-20.93 USD (2 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (22.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.07 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.46%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.69
Длинных трейдов:
14 (60.87%)
Коротких трейдов:
9 (39.13%)
Профит фактор:
2.75
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
3.20 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.64 USD (2)
Прирост в месяц:
1.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.64 USD (0.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.51% (13.64 USD)
По эквити:
2.03% (53.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 2.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.12 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.07 USD
Макс. убыток в серии: -13.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 5
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
OctaFX-Real2
0.15 × 27
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live31
0.65 × 52
AnzoCapital-Live
0.69 × 62
XMGlobal-Real 30
2.00 × 3
OctaFX-Real7
3.00 × 4
FBS-Real-9
4.00 × 1
FBS-Real-7
4.00 × 1
LiteFinance-Cent2.com
6.50 × 4
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Portopolio ini lanjutan dari portopolio ABG v2 yang mana akun sebelumnya di nonactivekan otomatis oleh octa pada saat Octa melakukan pindah server di 20 November 2025
Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:31
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 14:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 14:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Autotrade Borneo Grup v2
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
2.7K
USD
4
100%
23
78%
100%
2.75
1.60
USD
2%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.