- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
18 (78.26%)
Убыточных трейдов:
5 (21.74%)
Лучший трейд:
10.12 USD
Худший трейд:
-8.17 USD
Общая прибыль:
57.66 USD (4 374 pips)
Общий убыток:
-20.93 USD (2 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (22.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.07 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.46%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.69
Длинных трейдов:
14 (60.87%)
Коротких трейдов:
9 (39.13%)
Профит фактор:
2.75
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
3.20 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.64 USD (2)
Прирост в месяц:
1.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.64 USD (0.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.51% (13.64 USD)
По эквити:
2.03% (53.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|37
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.12 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.07 USD
Макс. убыток в серии: -13.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.11 × 9
|
OctaFX-Real2
|0.15 × 27
|
GoMarkets-Real 10
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live31
|0.65 × 52
|
AnzoCapital-Live
|0.69 × 62
|
XMGlobal-Real 30
|2.00 × 3
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 4
|
FBS-Real-9
|4.00 × 1
|
FBS-Real-7
|4.00 × 1
|
LiteFinance-Cent2.com
|6.50 × 4
Portopolio ini lanjutan dari portopolio ABG v2 yang mana akun sebelumnya di nonactivekan otomatis oleh octa pada saat Octa melakukan pindah server di 20 November 2025
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
4
100%
23
78%
100%
2.75
1.60
USD
USD
2%
1:500