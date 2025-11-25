- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
25 (46.29%)
Убыточных трейдов:
29 (53.70%)
Лучший трейд:
128.94 EUR
Худший трейд:
-52.83 EUR
Общая прибыль:
782.85 EUR (14 419 pips)
Общий убыток:
-960.00 EUR (12 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (139.96 EUR)
Макс. прибыль в серии:
139.96 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
50.96%
Макс. загрузка депозита:
61.19%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
29 (53.70%)
Коротких трейдов:
25 (46.30%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-3.28 EUR
Средняя прибыль:
31.31 EUR
Средний убыток:
-33.10 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-171.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-171.52 EUR (4)
Прирост в месяц:
-4.45%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
232.72 EUR
Максимальная:
256.78 EUR (6.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.39% (256.78 EUR)
По эквити:
1.15% (45.53 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GER40
|54
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GER40
|-202
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GER40
|2K
|
|
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
