Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
17 (77.27%)
Убыточных трейдов:
5 (22.73%)
Лучший трейд:
7.28 USD
Худший трейд:
-2.31 USD
Общая прибыль:
30.00 USD (2 652 pips)
Общий убыток:
-6.31 USD (414 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (9.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.05 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
47.71%
Макс. загрузка депозита:
0.16%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
8.68
Длинных трейдов:
12 (54.55%)
Коротких трейдов:
10 (45.45%)
Профит фактор:
4.75
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
1.76 USD
Средний убыток:
-1.26 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.66 USD (2)
Прирост в месяц:
0.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.35 USD
Максимальная:
2.73 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (2.73 USD)
По эквити:
0.30% (30.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 15
|
XMGlobal-MT5 12
|8.60 × 5
