СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / NS EUS 10K
Tat Son Nguyen

NS EUS 10K

Tat Son Nguyen
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 0%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
17 (77.27%)
Убыточных трейдов:
5 (22.73%)
Лучший трейд:
7.28 USD
Худший трейд:
-2.31 USD
Общая прибыль:
30.00 USD (2 652 pips)
Общий убыток:
-6.31 USD (414 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (9.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.05 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
47.71%
Макс. загрузка депозита:
0.16%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
8.68
Длинных трейдов:
12 (54.55%)
Коротких трейдов:
10 (45.45%)
Профит фактор:
4.75
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
1.76 USD
Средний убыток:
-1.26 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.66 USD (2)
Прирост в месяц:
0.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.35 USD
Максимальная:
2.73 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (2.73 USD)
По эквити:
0.30% (30.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.28 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9.05 USD
Макс. убыток в серии: -2.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 15
XMGlobal-MT5 12
8.60 × 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.03 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 08:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 08:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS EUS 10K
33 USD в месяц
0%
0
0
USD
10K
USD
4
100%
22
77%
48%
4.75
1.08
USD
0%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.