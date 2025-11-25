- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
196
Прибыльных трейдов:
152 (77.55%)
Убыточных трейдов:
44 (22.45%)
Лучший трейд:
69.03 USD
Худший трейд:
-139.25 USD
Общая прибыль:
1 034.92 USD (314 607 pips)
Общий убыток:
-1 028.24 USD (569 644 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (159.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
159.85 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
23.89%
Макс. загрузка депозита:
52.15%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
130 (66.33%)
Коротких трейдов:
66 (33.67%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
6.81 USD
Средний убыток:
-23.37 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-64.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-190.56 USD (3)
Прирост в месяц:
0.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.20 USD
Максимальная:
387.87 USD (3.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.77% (387.61 USD)
По эквити:
1.07% (110.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|USTEC
|38
|JP225
|36
|USDJPY
|9
|BTCUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3
|USTEC
|-41
|JP225
|59
|USDJPY
|5
|BTCUSD
|-18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|USTEC
|-51K
|JP225
|-19K
|USDJPY
|508
|BTCUSD
|-182K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +69.03 USD
Худший трейд: -139 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +159.85 USD
Макс. убыток в серии: -64.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TTPTrading-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
350 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
0%
196
77%
24%
1.00
0.03
USD
USD
4%
1:100