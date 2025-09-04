СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Wayang Emas Zexa
Ganda Prawira Tanzil

Wayang Emas Zexa

Ganda Prawira Tanzil
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 20%
SalmaMarkets-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
58 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
532.27 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 952.90 USD (195 270 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
58 (1 952.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 952.90 USD (58)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
89.36%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
52 (89.66%)
Коротких трейдов:
6 (10.34%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
33.67 USD
Средняя прибыль:
33.67 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.24%
Годовой прогноз:
29.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
27.86% (3 198.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 195K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +532.27 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 58
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 952.90 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 05:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 02:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 22:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.09.04 02:18
Share of trading days is too low
2025.09.04 02:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 01:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 01:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 01:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.04 01:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 01:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Wayang Emas Zexa
300 USD в месяц
20%
0
0
USD
12K
USD
15
0%
58
100%
89%
n/a
33.67
USD
28%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.