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XRPM: Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF
Курс XRPM за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.80, а максимальная — 9.83.
Следите за динамикой Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XRPM сегодня?
Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM) сегодня оценивается на уровне 9.83. Инструмент торгуется в пределах 9.80 - 9.83, вчерашнее закрытие составило 9.96, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF?
Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 9.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -61.53% и USD. Отслеживайте движения XRPM на графике в реальном времени.
Как купить акции XRPM?
Вы можете купить акции Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM) по текущей цене 9.83. Ордера обычно размещаются около 9.83 или 10.13, тогда как 5 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XRPM?
Инвестирование в Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 9.80 - 25.99 и текущей цены 9.83. Многие сравнивают -5.48% и -31.17% перед размещением ордеров на 9.83 или 10.13. Изучайте ежедневные изменения цены XRPM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF?
Самая высокая цена Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM) за последний год составила 25.99. Акции заметно колебались в пределах 9.80 - 25.99, сравнение с 9.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF?
Самая низкая цена Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM) за год составила 9.80. Сравнение с текущими 9.83 и 9.80 - 25.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XRPM?
В прошлом Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.96 и -61.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.96
- Open
- 9.82
- Bid
- 9.83
- Ask
- 10.13
- Low
- 9.80
- High
- 9.83
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- -5.48%
- 6-месячное изменение
- -31.17%
- Годовое изменение
- -61.53%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%