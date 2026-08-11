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XRPM: Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF

9.83 USD 0.13 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XRPM за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.80, а максимальная — 9.83.

Следите за динамикой Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XRPM сегодня?

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM) сегодня оценивается на уровне 9.83. Инструмент торгуется в пределах 9.80 - 9.83, вчерашнее закрытие составило 9.96, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF?

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 9.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -61.53% и USD. Отслеживайте движения XRPM на графике в реальном времени.

Как купить акции XRPM?

Вы можете купить акции Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM) по текущей цене 9.83. Ордера обычно размещаются около 9.83 или 10.13, тогда как 5 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XRPM?

Инвестирование в Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 9.80 - 25.99 и текущей цены 9.83. Многие сравнивают -5.48% и -31.17% перед размещением ордеров на 9.83 или 10.13. Изучайте ежедневные изменения цены XRPM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF?

Самая высокая цена Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM) за последний год составила 25.99. Акции заметно колебались в пределах 9.80 - 25.99, сравнение с 9.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF?

Самая низкая цена Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM) за год составила 9.80. Сравнение с текущими 9.83 и 9.80 - 25.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XRPM?

В прошлом Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.96 и -61.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.80 9.83
Годовой диапазон
9.80 25.99
Предыдущее закрытие
9.96
Open
9.82
Bid
9.83
Ask
10.13
Low
9.80
High
9.83
Объем
5
Дневное изменение
-1.31%
Месячное изменение
-5.48%
6-месячное изменение
-31.17%
Годовое изменение
-61.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%