XRPM: Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF
今日XRPM汇率已更改-1.20%。当日，交易品种以低点9.70和高点9.88进行交易。
关注Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XRPM股票今天的价格是多少？
Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票今天的定价为9.84。它在9.70 - 9.88范围内交易，昨天的收盘价为9.96，交易量达到26。XRPM的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票是否支付股息？
Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF目前的价值为9.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-61.49%和USD。实时查看图表以跟踪XRPM走势。
如何购买XRPM股票？
您可以以9.84的当前价格购买Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票。订单通常设置在9.84或10.14附近，而26和0.20%显示市场活动。立即关注XRPM的实时图表更新。
如何投资XRPM股票？
投资Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF需要考虑年度范围9.70 - 25.99和当前价格9.84。许多人在以9.84或10.14下订单之前，会比较-5.38%和。实时查看XRPM价格图表，了解每日变化。
Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF的最高价格是25.99。在9.70 - 25.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF的绩效。
Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票的最低价格是多少？
Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF（XRPM）的最低价格为9.70。将其与当前的9.84和9.70 - 25.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XRPM股票是什么时候拆分的？
Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.96和-61.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.96
- 开盘价
- 9.82
- 卖价
- 9.84
- 买价
- 10.14
- 最低价
- 9.70
- 最高价
- 9.88
- 交易量
- 26
- 日变化
- -1.20%
- 月变化
- -5.38%
- 6个月变化
- -31.10%
- 年变化
- -61.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%