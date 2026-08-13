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XRPM: Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF

9.84 USD 0.12 (1.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XRPM汇率已更改-1.20%。当日，交易品种以低点9.70和高点9.88进行交易。

关注Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XRPM股票今天的价格是多少？

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票今天的定价为9.84。它在9.70 - 9.88范围内交易，昨天的收盘价为9.96，交易量达到26。XRPM的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票是否支付股息？

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF目前的价值为9.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-61.49%和USD。实时查看图表以跟踪XRPM走势。

如何购买XRPM股票？

您可以以9.84的当前价格购买Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票。订单通常设置在9.84或10.14附近，而26和0.20%显示市场活动。立即关注XRPM的实时图表更新。

如何投资XRPM股票？

投资Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF需要考虑年度范围9.70 - 25.99和当前价格9.84。许多人在以9.84或10.14下订单之前，会比较-5.38%和。实时查看XRPM价格图表，了解每日变化。

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF的最高价格是25.99。在9.70 - 25.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF的绩效。

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF（XRPM）的最低价格为9.70。将其与当前的9.84和9.70 - 25.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XRPM股票是什么时候拆分的？

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.96和-61.49%中可见。

日范围
9.70 9.88
年范围
9.70 25.99
前一天收盘价
9.96
开盘价
9.82
卖价
9.84
买价
10.14
最低价
9.70
最高价
9.88
交易量
26
日变化
-1.20%
月变化
-5.38%
6个月变化
-31.10%
年变化
-61.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%