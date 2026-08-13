XRPM股票今天的价格是多少？ Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票今天的定价为9.84。它在9.70 - 9.88范围内交易，昨天的收盘价为9.96，交易量达到26。XRPM的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票是否支付股息？ Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF目前的价值为9.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-61.49%和USD。实时查看图表以跟踪XRPM走势。

如何购买XRPM股票？ 您可以以9.84的当前价格购买Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票。订单通常设置在9.84或10.14附近，而26和0.20%显示市场活动。立即关注XRPM的实时图表更新。

如何投资XRPM股票？ 投资Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF需要考虑年度范围9.70 - 25.99和当前价格9.84。许多人在以9.84或10.14下订单之前，会比较-5.38%和。实时查看XRPM价格图表，了解每日变化。

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF的最高价格是25.99。在9.70 - 25.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF的绩效。

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF股票的最低价格是多少？ Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF（XRPM）的最低价格为9.70。将其与当前的9.84和9.70 - 25.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。