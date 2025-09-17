Валюты / WTF
WTF
6.23 USD 0.29 (4.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WTF за сегодня изменился на -4.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.97, а максимальная — 6.55.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.97 6.55
Годовой диапазон
4.05 19.80
- Предыдущее закрытие
- 6.52
- Open
- 6.43
- Bid
- 6.23
- Ask
- 6.53
- Low
- 5.97
- High
- 6.55
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- -4.45%
- Месячное изменение
- 30.61%
- 6-месячное изменение
- 44.88%
- Годовое изменение
- 44.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.