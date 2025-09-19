Währungen / WTF
WTF
7.06 USD 0.34 (5.06%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WTF hat sich für heute um 5.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.65 bis zu einem Hoch von 7.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.65 7.20
Jahresspanne
4.05 19.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.72
- Eröffnung
- 6.65
- Bid
- 7.06
- Ask
- 7.36
- Tief
- 6.65
- Hoch
- 7.20
- Volumen
- 127
- Tagesänderung
- 5.06%
- Monatsänderung
- 48.01%
- 6-Monatsänderung
- 64.19%
- Jahresänderung
- 64.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K