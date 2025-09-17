Валюты / WAY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WAY
38.25 USD 0.24 (0.63%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WAY за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.98, а максимальная — 38.60.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
37.98 38.60
Годовой диапазон
26.56 48.12
- Предыдущее закрытие
- 38.01
- Open
- 38.05
- Bid
- 38.25
- Ask
- 38.55
- Low
- 37.98
- High
- 38.60
- Объем
- 9.460 K
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 1.32%
- 6-месячное изменение
- 3.41%
- Годовое изменение
- 36.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.