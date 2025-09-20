QuotazioniSezioni
Valute / WAY
Tornare a Azioni

WAY

37.80 USD 0.78 (2.02%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WAY ha avuto una variazione del -2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.56 e ad un massimo di 38.79.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
37.56 38.79
Intervallo Annuale
26.56 48.12
Chiusura Precedente
38.58
Apertura
38.51
Bid
37.80
Ask
38.10
Minimo
37.56
Massimo
38.79
Volume
12.300 K
Variazione giornaliera
-2.02%
Variazione Mensile
0.13%
Variazione Semestrale
2.19%
Variazione Annuale
35.24%
20 settembre, sabato