Valute / WAY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WAY
37.80 USD 0.78 (2.02%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WAY ha avuto una variazione del -2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.56 e ad un massimo di 38.79.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
37.56 38.79
Intervallo Annuale
26.56 48.12
- Chiusura Precedente
- 38.58
- Apertura
- 38.51
- Bid
- 37.80
- Ask
- 38.10
- Minimo
- 37.56
- Massimo
- 38.79
- Volume
- 12.300 K
- Variazione giornaliera
- -2.02%
- Variazione Mensile
- 0.13%
- Variazione Semestrale
- 2.19%
- Variazione Annuale
- 35.24%
20 settembre, sabato