UONEK: Urban One Inc - Class D

0.81 USD 0.01 (1.25%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UONEK за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.72, а максимальная — 0.88.

Следите за динамикой Urban One Inc - Class D. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.72 0.88
Годовой диапазон
0.44 1.40
Предыдущее закрытие
0.80
Open
0.75
Bid
0.81
Ask
1.11
Low
0.72
High
0.88
Объем
93
Дневное изменение
1.25%
Месячное изменение
3.85%
6-месячное изменение
12.50%
Годовое изменение
-25.69%
