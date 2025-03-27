Valute / UONEK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
UONEK: Urban One Inc - Class D
0.78 USD 0.06 (7.14%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UONEK ha avuto una variazione del -7.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.78 e ad un massimo di 0.85.
Segui le dinamiche di Urban One Inc - Class D. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.78 0.85
Intervallo Annuale
0.44 1.40
- Chiusura Precedente
- 0.84
- Apertura
- 0.84
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Minimo
- 0.78
- Massimo
- 0.85
- Volume
- 47
- Variazione giornaliera
- -7.14%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 8.33%
- Variazione Annuale
- -28.44%
21 settembre, domenica