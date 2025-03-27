QuotazioniSezioni
UONEK: Urban One Inc - Class D

0.78 USD 0.06 (7.14%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UONEK ha avuto una variazione del -7.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.78 e ad un massimo di 0.85.

Segui le dinamiche di Urban One Inc - Class D. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.78 0.85
Intervallo Annuale
0.44 1.40
Chiusura Precedente
0.84
Apertura
0.84
Bid
0.78
Ask
1.08
Minimo
0.78
Massimo
0.85
Volume
47
Variazione giornaliera
-7.14%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
8.33%
Variazione Annuale
-28.44%
21 settembre, domenica