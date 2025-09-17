Валюты / UOKA
UOKA
2.88 USD 0.16 (5.88%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UOKA за сегодня изменился на 5.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.74, а максимальная — 2.96.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.74 2.96
Годовой диапазон
0.08 3.52
- Предыдущее закрытие
- 2.72
- Open
- 2.78
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Low
- 2.74
- High
- 2.96
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- 5.88%
- Месячное изменение
- 13.83%
- 6-месячное изменение
- 1700.00%
- Годовое изменение
- 1594.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.