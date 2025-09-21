Valute / UOKA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
UOKA
3.35 USD 0.06 (1.76%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UOKA ha avuto una variazione del -1.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.11 e ad un massimo di 3.49.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.11 3.49
Intervallo Annuale
0.08 3.52
- Chiusura Precedente
- 3.41
- Apertura
- 3.29
- Bid
- 3.35
- Ask
- 3.65
- Minimo
- 3.11
- Massimo
- 3.49
- Volume
- 124
- Variazione giornaliera
- -1.76%
- Variazione Mensile
- 32.41%
- Variazione Semestrale
- 1993.75%
- Variazione Annuale
- 1870.59%
21 settembre, domenica