UFG
UFG
7.86 USD 0.52 (6.21%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UFG за сегодня изменился на -6.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.00, а максимальная — 8.65.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.00 8.65
Годовой диапазон
1.15 11.00
- Предыдущее закрытие
- 8.38
- Open
- 8.55
- Bid
- 7.86
- Ask
- 8.16
- Low
- 7.00
- High
- 8.65
- Объем
- 245
- Дневное изменение
- -6.21%
- Месячное изменение
- 37.89%
- 6-месячное изменение
- 43.43%
- Годовое изменение
- 72.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.