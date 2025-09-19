Währungen / UFG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UFG
7.55 USD 0.41 (5.15%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UFG hat sich für heute um -5.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.24 bis zu einem Hoch von 8.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.24 8.30
Jahresspanne
1.15 11.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.96
- Eröffnung
- 7.91
- Bid
- 7.55
- Ask
- 7.85
- Tief
- 7.24
- Hoch
- 8.30
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -5.15%
- Monatsänderung
- 32.46%
- 6-Monatsänderung
- 37.77%
- Jahresänderung
- 65.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K