TWO-PC: Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R

24.22 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TWO-PC за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.19, а максимальная — 24.26.

Следите за динамикой Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.19 24.26
Годовой диапазон
23.46 24.64
Предыдущее закрытие
24.20
Open
24.19
Bid
24.22
Ask
24.52
Low
24.19
High
24.26
Объем
20
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
1.42%
6-месячное изменение
0.75%
Годовое изменение
0.75%
