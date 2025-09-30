KurseKategorien
Währungen / TWO-PC
Zurück zum Aktien

TWO-PC: Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R

24.25 USD 0.05 (0.21%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TWO-PC hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.19 bis zu einem Hoch von 24.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TWO-PC heute?

Die Aktie von Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R (TWO-PC) notiert heute bei 24.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.20 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von TWO-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TWO-PC Dividenden?

Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R wird derzeit mit 24.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TWO-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich TWO-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R (TWO-PC) zum aktuellen Kurs von 24.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.25 oder 24.55 platziert, während 21 und 0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TWO-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TWO-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R müssen die jährliche Spanne 23.46 - 24.64 und der aktuelle Kurs 24.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.55% und 0.87%, bevor sie Orders zu 24.25 oder 24.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TWO-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

Der höchste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PC) im vergangenen Jahr lag bei 24.64. Innerhalb von 23.46 - 24.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?

Der niedrigste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PC) im Laufe des Jahres betrug 23.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.25 und der Spanne 23.46 - 24.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TWO-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TWO-PC statt?

Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.20 und 0.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.19 24.26
Jahresspanne
23.46 24.64
Vorheriger Schlusskurs
24.20
Eröffnung
24.19
Bid
24.25
Ask
24.55
Tief
24.19
Hoch
24.26
Volumen
21
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
1.55%
6-Monatsänderung
0.87%
Jahresänderung
0.87%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4