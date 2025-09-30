- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TWO-PC: Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R
Der Wechselkurs von TWO-PC hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.19 bis zu einem Hoch von 24.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TWO-PC heute?
Die Aktie von Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R (TWO-PC) notiert heute bei 24.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.20 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von TWO-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TWO-PC Dividenden?
Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R wird derzeit mit 24.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TWO-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich TWO-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R (TWO-PC) zum aktuellen Kurs von 24.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.25 oder 24.55 platziert, während 21 und 0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TWO-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TWO-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R müssen die jährliche Spanne 23.46 - 24.64 und der aktuelle Kurs 24.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.55% und 0.87%, bevor sie Orders zu 24.25 oder 24.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TWO-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Der höchste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PC) im vergangenen Jahr lag bei 24.64. Innerhalb von 23.46 - 24.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Der niedrigste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWO-PC) im Laufe des Jahres betrug 23.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.25 und der Spanne 23.46 - 24.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TWO-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TWO-PC statt?
Two Harbors Investments Corp 7.25% Series C Fixed-to-Floating R hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.20 und 0.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.20
- Eröffnung
- 24.19
- Bid
- 24.25
- Ask
- 24.55
- Tief
- 24.19
- Hoch
- 24.26
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 1.55%
- 6-Monatsänderung
- 0.87%
- Jahresänderung
- 0.87%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4