Валюты / TPET
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TPET: Trio Petroleum Corp
1.19 USD 0.01 (0.83%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TPET за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.18, а максимальная — 1.21.
Следите за динамикой Trio Petroleum Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.18 1.21
Годовой диапазон
0.10 4.05
- Предыдущее закрытие
- 1.20
- Open
- 1.20
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Low
- 1.18
- High
- 1.21
- Объем
- 125
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 5.31%
- 6-месячное изменение
- -12.50%
- Годовое изменение
- 561.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.