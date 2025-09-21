QuotazioniSezioni
TPET: Trio Petroleum Corp

1.06 USD 0.01 (0.95%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TPET ha avuto una variazione del 0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.04 e ad un massimo di 1.08.

Segui le dinamiche di Trio Petroleum Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.04 1.08
Intervallo Annuale
0.10 4.05
Chiusura Precedente
1.05
Apertura
1.07
Bid
1.06
Ask
1.36
Minimo
1.04
Massimo
1.08
Volume
164
Variazione giornaliera
0.95%
Variazione Mensile
-6.19%
Variazione Semestrale
-22.06%
Variazione Annuale
488.89%
21 settembre, domenica