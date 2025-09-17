КотировкиРазделы
Валюты / TONX
TONX

7.35 USD 0.30 (4.26%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TONX за сегодня изменился на 4.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.06, а максимальная — 8.22.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Дневной диапазон
7.06 8.22
Годовой диапазон
6.92 13.89
Предыдущее закрытие
7.05
Open
7.25
Bid
7.35
Ask
7.65
Low
7.06
High
8.22
Объем
3.653 K
Дневное изменение
4.26%
Месячное изменение
-42.76%
6-месячное изменение
-42.76%
Годовое изменение
-42.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.