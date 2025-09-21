Valute / TONX
TONX
6.80 USD 0.05 (0.73%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TONX ha avuto una variazione del -0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.55 e ad un massimo di 6.99.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.55 6.99
Intervallo Annuale
6.55 13.89
- Chiusura Precedente
- 6.85
- Apertura
- 6.98
- Bid
- 6.80
- Ask
- 7.10
- Minimo
- 6.55
- Massimo
- 6.99
- Volume
- 4.859 K
- Variazione giornaliera
- -0.73%
- Variazione Mensile
- -47.04%
- Variazione Semestrale
- -47.04%
- Variazione Annuale
- -47.04%
21 settembre, domenica