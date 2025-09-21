QuotazioniSezioni
Valute / TONX
TONX

6.80 USD 0.05 (0.73%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TONX ha avuto una variazione del -0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.55 e ad un massimo di 6.99.

Intervallo Giornaliero
6.55 6.99
Intervallo Annuale
6.55 13.89
Chiusura Precedente
6.85
Apertura
6.98
Bid
6.80
Ask
7.10
Minimo
6.55
Massimo
6.99
Volume
4.859 K
Variazione giornaliera
-0.73%
Variazione Mensile
-47.04%
Variazione Semestrale
-47.04%
Variazione Annuale
-47.04%
21 settembre, domenica