Валюты / TNMG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TNMG
0.33 USD 0.01 (2.94%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TNMG за сегодня изменился на -2.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.31, а максимальная — 0.34.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.31 0.34
Годовой диапазон
0.26 34.07
- Предыдущее закрытие
- 0.34
- Open
- 0.34
- Bid
- 0.33
- Ask
- 0.63
- Low
- 0.31
- High
- 0.34
- Объем
- 463
- Дневное изменение
- -2.94%
- Месячное изменение
- -21.43%
- 6-месячное изменение
- -56.58%
- Годовое изменение
- -95.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.