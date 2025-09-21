QuotazioniSezioni
0.28 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TNMG ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.25 e ad un massimo di 0.30.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.25 0.30
Intervallo Annuale
0.25 34.07
Chiusura Precedente
0.28
Apertura
0.28
Bid
0.28
Ask
0.58
Minimo
0.25
Massimo
0.30
Volume
2.388 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-33.33%
Variazione Semestrale
-63.16%
Variazione Annuale
-96.33%
21 settembre, domenica