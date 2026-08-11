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TIPA: Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Курс TIPA за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.71, а максимальная — 98.71.
Следите за динамикой Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TIPA сегодня?
Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) сегодня оценивается на уровне 98.71. Инструмент торгуется в пределах 98.71 - 98.71, вчерашнее закрытие составило 98.68, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TIPA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF?
Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF в настоящее время оценивается в 98.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.79% и USD. Отслеживайте движения TIPA на графике в реальном времени.
Как купить акции TIPA?
Вы можете купить акции Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) по текущей цене 98.71. Ордера обычно размещаются около 98.71 или 99.01, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TIPA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TIPA?
Инвестирование в Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 98.62 - 101.64 и текущей цены 98.71. Многие сравнивают 0.08% и -2.09% перед размещением ордеров на 98.71 или 99.01. Изучайте ежедневные изменения цены TIPA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF?
Самая высокая цена Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) за последний год составила 101.64. Акции заметно колебались в пределах 98.62 - 101.64, сравнение с 98.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF?
Самая низкая цена Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) за год составила 98.62. Сравнение с текущими 98.71 и 98.62 - 101.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TIPA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TIPA?
В прошлом Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 98.68 и -1.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 98.68
- Open
- 98.71
- Bid
- 98.71
- Ask
- 99.01
- Low
- 98.71
- High
- 98.71
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -2.09%
- Годовое изменение
- -1.79%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%