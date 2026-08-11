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TIPA: Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

98.71 USD 0.03 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TIPA за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.71, а максимальная — 98.71.

Следите за динамикой Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TIPA сегодня?

Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) сегодня оценивается на уровне 98.71. Инструмент торгуется в пределах 98.71 - 98.71, вчерашнее закрытие составило 98.68, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TIPA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF?

Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF в настоящее время оценивается в 98.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.79% и USD. Отслеживайте движения TIPA на графике в реальном времени.

Как купить акции TIPA?

Вы можете купить акции Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) по текущей цене 98.71. Ордера обычно размещаются около 98.71 или 99.01, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TIPA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TIPA?

Инвестирование в Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 98.62 - 101.64 и текущей цены 98.71. Многие сравнивают 0.08% и -2.09% перед размещением ордеров на 98.71 или 99.01. Изучайте ежедневные изменения цены TIPA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF?

Самая высокая цена Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) за последний год составила 101.64. Акции заметно колебались в пределах 98.62 - 101.64, сравнение с 98.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF?

Самая низкая цена Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) за год составила 98.62. Сравнение с текущими 98.71 и 98.62 - 101.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TIPA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TIPA?

В прошлом Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 98.68 и -1.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
98.71 98.71
Годовой диапазон
98.62 101.64
Предыдущее закрытие
98.68
Open
98.71
Bid
98.71
Ask
99.01
Low
98.71
High
98.71
Объем
1
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-2.09%
Годовое изменение
-1.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%