TIPA: Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
今日TIPA汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点98.69和高点98.71进行交易。
关注Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
TIPA股票今天的价格是多少？
Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票今天的定价为98.69。它在98.69 - 98.71范围内交易，昨天的收盘价为98.68，交易量达到2。TIPA的实时价格图表显示了这些更新。
Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票是否支付股息？
Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF目前的价值为98.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.81%和USD。实时查看图表以跟踪TIPA走势。
如何购买TIPA股票？
您可以以98.69的当前价格购买Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票。订单通常设置在98.69或98.99附近，而2和-0.02%显示市场活动。立即关注TIPA的实时图表更新。
如何投资TIPA股票？
投资Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF需要考虑年度范围98.62 - 101.64和当前价格98.69。许多人在以98.69或98.99下订单之前，会比较0.06%和。实时查看TIPA价格图表，了解每日变化。
Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF的最高价格是101.64。在98.62 - 101.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF的绩效。
Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票的最低价格是多少？
Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF（TIPA）的最低价格为98.62。将其与当前的98.69和98.62 - 101.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TIPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TIPA股票是什么时候拆分的？
Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、98.68和-1.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 98.68
- 开盘价
- 98.71
- 卖价
- 98.69
- 买价
- 98.99
- 最低价
- 98.69
- 最高价
- 98.71
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.01%
- 月变化
- 0.06%
- 6个月变化
- -2.11%
- 年变化
- -1.81%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%