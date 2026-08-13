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TIPA: Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

98.69 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TIPA汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点98.69和高点98.71进行交易。

关注Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TIPA股票今天的价格是多少？

Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票今天的定价为98.69。它在98.69 - 98.71范围内交易，昨天的收盘价为98.68，交易量达到2。TIPA的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票是否支付股息？

Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF目前的价值为98.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.81%和USD。实时查看图表以跟踪TIPA走势。

如何购买TIPA股票？

您可以以98.69的当前价格购买Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票。订单通常设置在98.69或98.99附近，而2和-0.02%显示市场活动。立即关注TIPA的实时图表更新。

如何投资TIPA股票？

投资Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF需要考虑年度范围98.62 - 101.64和当前价格98.69。许多人在以98.69或98.99下订单之前，会比较0.06%和。实时查看TIPA价格图表，了解每日变化。

Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF的最高价格是101.64。在98.62 - 101.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF的绩效。

Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票的最低价格是多少？

Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF（TIPA）的最低价格为98.62。将其与当前的98.69和98.62 - 101.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TIPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TIPA股票是什么时候拆分的？

Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、98.68和-1.81%中可见。

日范围
98.69 98.71
年范围
98.62 101.64
前一天收盘价
98.68
开盘价
98.71
卖价
98.69
买价
98.99
最低价
98.69
最高价
98.71
交易量
2
日变化
0.01%
月变化
0.06%
6个月变化
-2.11%
年变化
-1.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%