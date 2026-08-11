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TIIV: AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Курс TIIV за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.67, а максимальная — 30.67.
Следите за динамикой AAM Todd International Intrinsic Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TIIV сегодня?
AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV) сегодня оценивается на уровне 30.67. Инструмент торгуется в пределах 30.67 - 30.67, вчерашнее закрытие составило 30.42, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TIIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AAM Todd International Intrinsic Value ETF?
AAM Todd International Intrinsic Value ETF в настоящее время оценивается в 30.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.80% и USD. Отслеживайте движения TIIV на графике в реальном времени.
Как купить акции TIIV?
Вы можете купить акции AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV) по текущей цене 30.67. Ордера обычно размещаются около 30.67 или 30.97, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TIIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TIIV?
Инвестирование в AAM Todd International Intrinsic Value ETF предполагает учет годового диапазона 25.39 - 30.67 и текущей цены 30.67. Многие сравнивают 0.00% и 7.88% перед размещением ордеров на 30.67 или 30.97. Изучайте ежедневные изменения цены TIIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AAM Todd International Intrinsic Value ETF?
Самая высокая цена AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV) за последний год составила 30.67. Акции заметно колебались в пределах 25.39 - 30.67, сравнение с 30.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AAM Todd International Intrinsic Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AAM Todd International Intrinsic Value ETF?
Самая низкая цена AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV) за год составила 25.39. Сравнение с текущими 30.67 и 25.39 - 30.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TIIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TIIV?
В прошлом AAM Todd International Intrinsic Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.42 и 20.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.42
- Open
- 30.67
- Bid
- 30.67
- Ask
- 30.97
- Low
- 30.67
- High
- 30.67
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 7.88%
- Годовое изменение
- 20.80%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%