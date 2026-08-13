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TIIV: AAM Todd International Intrinsic Value ETF

30.67 USD 0.25 (0.82%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TIIV汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点30.67和高点30.67进行交易。

关注AAM Todd International Intrinsic Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TIIV股票今天的价格是多少？

AAM Todd International Intrinsic Value ETF股票今天的定价为30.67。它在30.67 - 30.67范围内交易，昨天的收盘价为30.42，交易量达到2。TIIV的实时价格图表显示了这些更新。

AAM Todd International Intrinsic Value ETF股票是否支付股息？

AAM Todd International Intrinsic Value ETF目前的价值为30.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.80%和USD。实时查看图表以跟踪TIIV走势。

如何购买TIIV股票？

您可以以30.67的当前价格购买AAM Todd International Intrinsic Value ETF股票。订单通常设置在30.67或30.97附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注TIIV的实时图表更新。

如何投资TIIV股票？

投资AAM Todd International Intrinsic Value ETF需要考虑年度范围25.39 - 30.67和当前价格30.67。许多人在以30.67或30.97下订单之前，会比较0.00%和。实时查看TIIV价格图表，了解每日变化。

AAM Todd International Intrinsic Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AAM Todd International Intrinsic Value ETF的最高价格是30.67。在25.39 - 30.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AAM Todd International Intrinsic Value ETF的绩效。

AAM Todd International Intrinsic Value ETF股票的最低价格是多少？

AAM Todd International Intrinsic Value ETF（TIIV）的最低价格为25.39。将其与当前的30.67和25.39 - 30.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TIIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TIIV股票是什么时候拆分的？

AAM Todd International Intrinsic Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.42和20.80%中可见。

日范围
30.67 30.67
年范围
25.39 30.67
前一天收盘价
30.42
开盘价
30.67
卖价
30.67
买价
30.97
最低价
30.67
最高价
30.67
交易量
2
日变化
0.82%
月变化
0.00%
6个月变化
7.88%
年变化
20.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%