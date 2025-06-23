Валюты / TCRT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TCRT: Alaunos Therapeutics Inc
2.32 USD 0.07 (3.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCRT за сегодня изменился на 3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.20, а максимальная — 2.33.
Следите за динамикой Alaunos Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TCRT
Дневной диапазон
2.20 2.33
Годовой диапазон
1.31 6.20
- Предыдущее закрытие
- 2.25
- Open
- 2.20
- Bid
- 2.32
- Ask
- 2.62
- Low
- 2.20
- High
- 2.33
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 3.11%
- Месячное изменение
- 8.41%
- 6-месячное изменение
- 53.64%
- Годовое изменение
- -26.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.