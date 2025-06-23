КотировкиРазделы
TCRT
TCRT: Alaunos Therapeutics Inc

2.32 USD 0.07 (3.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TCRT за сегодня изменился на 3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.20, а максимальная — 2.33.

Дневной диапазон
2.20 2.33
Годовой диапазон
1.31 6.20
Предыдущее закрытие
2.25
Open
2.20
Bid
2.32
Ask
2.62
Low
2.20
High
2.33
Объем
19
Дневное изменение
3.11%
Месячное изменение
8.41%
6-месячное изменение
53.64%
Годовое изменение
-26.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.