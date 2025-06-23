QuotazioniSezioni
TCRT: Alaunos Therapeutics Inc

2.42 USD 0.09 (3.59%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TCRT ha avuto una variazione del -3.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.41 e ad un massimo di 2.50.

Segui le dinamiche di Alaunos Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.41 2.50
Intervallo Annuale
1.31 6.20
Chiusura Precedente
2.51
Apertura
2.42
Bid
2.42
Ask
2.72
Minimo
2.41
Massimo
2.50
Volume
41
Variazione giornaliera
-3.59%
Variazione Mensile
13.08%
Variazione Semestrale
60.26%
Variazione Annuale
-23.17%
21 settembre, domenica