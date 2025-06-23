Valute / TCRT
TCRT: Alaunos Therapeutics Inc
2.42 USD 0.09 (3.59%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TCRT ha avuto una variazione del -3.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.41 e ad un massimo di 2.50.
Segui le dinamiche di Alaunos Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.41 2.50
Intervallo Annuale
1.31 6.20
- Chiusura Precedente
- 2.51
- Apertura
- 2.42
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Minimo
- 2.41
- Massimo
- 2.50
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- -3.59%
- Variazione Mensile
- 13.08%
- Variazione Semestrale
- 60.26%
- Variazione Annuale
- -23.17%
21 settembre, domenica