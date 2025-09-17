Валюты / TAX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TAX
27.08 USD 0.23 (0.86%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TAX за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.08, а максимальная — 27.08.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
27.08 27.08
Годовой диапазон
20.00 27.28
- Предыдущее закрытие
- 26.85
- Open
- 27.08
- Bid
- 27.08
- Ask
- 27.38
- Low
- 27.08
- High
- 27.08
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- 0.86%
- 6-месячное изменение
- 16.93%
- Годовое изменение
- 7.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.