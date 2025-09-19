Währungen / TAX
TAX
27.90 USD 0.82 (3.03%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TAX hat sich für heute um 3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.90 bis zu einem Hoch von 27.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
27.90 27.90
Jahresspanne
20.00 27.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.08
- Eröffnung
- 27.90
- Bid
- 27.90
- Ask
- 28.20
- Tief
- 27.90
- Hoch
- 27.90
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 3.03%
- Monatsänderung
- 3.91%
- 6-Monatsänderung
- 20.47%
- Jahresänderung
- 11.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K