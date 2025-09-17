Валюты / SRL
SRL: Scully Royalty Ltd
5.34 USD 0.09 (1.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRL за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.34, а максимальная — 5.34.
Следите за динамикой Scully Royalty Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.34 5.34
Годовой диапазон
5.13 10.00
- Предыдущее закрытие
- 5.25
- Open
- 5.34
- Bid
- 5.34
- Ask
- 5.64
- Low
- 5.34
- High
- 5.34
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.71%
- Месячное изменение
- 2.10%
- 6-месячное изменение
- -34.07%
- Годовое изменение
- -33.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.