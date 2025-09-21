QuotazioniSezioni
Valute / SRL
Tornare a Azioni

SRL: Scully Royalty Ltd

5.72 USD 0.23 (4.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SRL ha avuto una variazione del 4.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.49 e ad un massimo di 5.93.

Segui le dinamiche di Scully Royalty Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
5.49 5.93
Intervallo Annuale
5.13 10.00
Chiusura Precedente
5.49
Apertura
5.49
Bid
5.72
Ask
6.02
Minimo
5.49
Massimo
5.93
Volume
5
Variazione giornaliera
4.19%
Variazione Mensile
9.37%
Variazione Semestrale
-29.38%
Variazione Annuale
-28.23%
21 settembre, domenica