SRL: Scully Royalty Ltd
5.72 USD 0.23 (4.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SRL ha avuto una variazione del 4.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.49 e ad un massimo di 5.93.
Segui le dinamiche di Scully Royalty Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.49 5.93
Intervallo Annuale
5.13 10.00
- Chiusura Precedente
- 5.49
- Apertura
- 5.49
- Bid
- 5.72
- Ask
- 6.02
- Minimo
- 5.49
- Massimo
- 5.93
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 4.19%
- Variazione Mensile
- 9.37%
- Variazione Semestrale
- -29.38%
- Variazione Annuale
- -28.23%
21 settembre, domenica